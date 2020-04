«N'hi havia un que havia vingut del Pont a fer un cafè a Manresa»

Joan Carles López (Manresa,1972) és policia local a Manresa des del 1994. Una de les feines més feixugues que els toca fer aquests dies és que «fer entendre a la gent que només s'ha de moure per a feines imprescindibles, però n'hi ha molta que no ho entén». Assegura que de casos d'aquests «en tenim a diari, tot i que ara s'ha minimitzat una mica». Com a exemple, explica que «l'altre dia n'hi havia un que havia vingut del Pont de Vilomara per fer una cafè». El més satisfactori és «ajudar la gent». És el cas del cop de mà que van donar a una família on tot eren persones molt grans. La filla es volia endur la mare, que viu sola, a casa seva i, com que a l'edifici de la segona no hi ha ascensor, amb un company la van asseure en una cadira i la van baixar a peu fins a la porta del carrer. Li agradaria creure que aquesta crisi pot servir perquè la població es torni més cívica.