La diputada Telechea porta el conflicte dels treballadors de la conca al Congrés

La diputada Carolina Telechea (ERC) portarà al Congrés de Diputats la inconcreció del Reial Decret sobre la possibilitat que els treballadors de la conca d'Òdena que havien d'entrar o sortir del recinte del superconfinament poguessin demanar una baixa laboral amb caràcter retroactiu del 13 de març.

La diputada igualadina, número 2 d'ERC al Congrés, ha alertat que el Reial Decret del passat 31 de març «no cobreix amb la prestació per incapacitat temporal als treballadors de feines no essencials confinats a la Conca d'Òdena que no han pogut anar a treballar des del 13 de març ni tampoc d'aquells que treballen a la Conca i resideixen a fora». Telechea, ha demanat al govern espanyol una «rectificació immediata» del reial decret que regula les baixes per incapacitat temporal en confinaments totals com el de la Conca d'Òdena i que les limita només als treballadors d'activitats essencials així com també per aquells que treballen a la Conca però resideixen fora.

La diputada ha lamentat que amb el decret es «vulnerin» drets i ha dit que es produeix un «greuge» en deixar fora de la prestació els treballadors d'activitats no essencials que igualment no poden desenvolupar l'activitat.