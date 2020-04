El Govern dona suport a la pròrroga fins i tot sense conèixer-ne els detalls

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va donar suport ahir a la pròrroga de l'estat d'alarma que el president de l'Executiu central, Pedro Sánchez, va anunciar que demanarà al Congrés, tot i que va dir desconèixer en què es «traduirà» aquesta mesura.

En roda de premsa telemàtica, Budó va subratllar que el govern català «sempre ha defensat que es duguin a terme i es prenguin totes les mesures necessàries per fer front a la pandèmia». Va dir haver conegut la decisió de Sánchez a través dels mitjans de comunicació i va assegurar no saber si aquesta pròrroga implicarà que s'allargui també el confinament o quines altres mesures concretes la poden acompanyar. En qualsevol cas, va afirmar: «Des del Govern de Catalunya creiem que cal prendre totes les mesures que ens garanteixin sortir el més aviat possible d'aquesta pandèmia per tornar a la normalitat al més aviat possible». També va dir que l'executiu català espera que, en la trobada d'avui amb tots els líders autonòmics, Sánchez doni resposta al president català, Quim Torra, sobre les mesures de caràcter econòmic i social que ha reclamat que s'apliquin en les últimes dates i davant les quals, va assegurar Budó, encara no ha rebut resposta.

D'altra banda, el president del Parlament, Roger Torrent, proposarà destinar 2.014.232,08 euros del pressupost del Parlament del 2019 al Departament de Salut per fer front el coronavirus. El president portarà la proposta a la reunió de la Mesa del dimarts 7 d'abril. Aquests diners són part del total d'estalvi que la cambra va fer el 2019.