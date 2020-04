L'hotel caní El Vilà de Calders llença un cable d'agraïment al personal sanitari

L'hotel caní El Vilà de Calders ha posat en marxa una iniciativa solidària adreçada al personal sanitari que aquests dies treballa al front de la lluita contra el Covid-19. L'establiment, que té una capacitat de 50 habitacions, ofereix a aquests professionals la possibilitat de portar-hi la seva mascota, on se li oferirà allotjament i atenció gratuïta durant deu dies.

La idea ha sorgit «veient el volum de feina d'aquesta sanitaris i les necessitats que puguin tenir per cuidar les seves mascotes», explica el gerent de l'hotel caní El Vilà, Josep Cardona, pensant especialment «en persones que viuen soles o que no tinguin ningú que es pugui fer càrrec de les seves mascotes». La iniciativa també ha pogut tirar endavant tenint en compte que s'han hagut d'anul·lar les reserves que hi havia fetes per Setmana Santa, i això ha deixat lliure l'establiment. «Tenim el lloc, el personal, i les ganes», diu Cardona, molt animat amb la proposta, que ja ha tingut les primeres sol·licituds.

Més enllà de l'oferiment als sanitaris, El Vilà de Calders ja havia fet una oferta especial d'un 50 % de descompte per a propietaris de mascotes que aquests dies tinguin dificultats per cuidar-les, i d'aquesta manera «contribuir a que no hi hagi tants abandonaments davant la paranoia de si els gossos són portadors o no del coronavirus», diu Cardona. Diu que també ho ha fet pensant en els casos de «gossos amb molta energia a qui els amos, a vegades gent gran, no poden treure a passejar tant com caldria ni portar-los a determinats llocs com abans». Aquesta oferta ja ha tingut prop d'una desena de peticions.

El Vilà de Calders és un hotel caní, si bé accepta altres mascotes, com gats, conills o hàmsters.