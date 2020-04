Un mercat setmanal de mínims a Berga extrema les precaucions pel virus

El mercat incrementa les mesures per garantir el no contagi

No era ni una versió reduïda del mercat del dissabte a Berga. En un certamen setmanal que reuneix habitualment unes 70 parades al passeig de la Indústria; l'ambient i la poca quantitat de parades sorprenia als pocs compradors que s'hi han apropat aquest dissabte al matí. Només hi havia cinc venedors.

Quan es va decretar l'estat d'alarma (que el Govern central va tornar a prorrogar ahir, ara fins al 26 d'abril), l'Ajuntament de la capital berguedana només va deixar que s'hi instal·lessin parades de productes agroalimentaris, i el dia 14 de març se n'hi van col·locar una vintena.

Ahir al matí, es feia evident que en aquest crisi el mercat s'ha anat reduint encara més i ara està sota mínims. A més, s'hi extremen les precaucions, tal com demanen les autoritats sanitàries. D'aquesta manera, en un cartell s'avisa que cal deixar la distància de seguretat d'1,5 metres respecte altres persones, i que disposen de guants i desinfectant per evitar que els clients toquin els aliments amb les mans i hi pugui haver contacte físic a l'hora de pagar.