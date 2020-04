El Govern central no imposarà l'ús de les mascaretes fins que n'hi hagi per a tothom

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va defensar ahir que el Govern central no considerarà obligatori l'ús de mascaretes si no hi ha capacitat suficient perquè tota la població hi tingui accés. «El Govern no exigirà alguna cosa que no es pugui complir. Quan hi hagi una recomanació o exigència comptarà amb que hi hagi capacitat», va assegurar.

Divendres el Govern català va afirmar en un primer moment que seria obligatori dur mascareta al carrer i posteriorment va dir que tan sols era recomanable. Però no n'hi ha a tot arreu ni se'n troben a totes les farmàcies (veure Regió7 de diumenge).

Illa va puntualitzar que té en compte les recomanacions de l'OMS, però que no s'imposaran llevat que hi hagi disponibilitat, en aquest cas de mascaretes, per a tota la població.

També va assegurar que el Govern central està posant «tots els mitjans» per controlar-ne el preu. Abans de l'emergència, un paquet de 20 mascaretes normals no arribava als 11 euros. Ara, una de sola en pot costar entre 7 i 10.