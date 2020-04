«A part de donar servei a la població, l'hem hagut d'educar en les mesures de seguretat»

Maite Portell és l'encarregada del supermercat Llobet de Gironella i ha parlat amb Regió7 per exposar que els establiments s'han hagut d'adaptar a contrarellotge i tan bé com han pogut a la crisi sanitària sense disposar de coneixements ni de recursos previs per fer-ho. Portell indica que «al principi ni nosaltres ni els nostre caps sabíem com aplicar correctament les mesures de seguretat, als clients els donaves un guants però ja entraven amb les mans brutes. Com s'han de posar i treure correctament els guants sense infectar-los? No hi estem acostumats». I les mesures de seguretat dels treballadors dels supermercats són essencials, ja que treballen tot el dia exposats al públic que els visita. «Estem moltes hores envoltats de gent amb una càrrega viral enorme, quan arribem a casa ens hem de dutxar i no entrar res del que portem al carrer. Si tinc gent a casa i jo entro els puc transmetre el virus». Per aquest motiu, Maite Portell afirma que «a part de donar servei de supermercat a la població, hem hagut d'ensenyar-li com s'ha de fer, l'hem educat en les mesures de seguretat».