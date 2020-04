Buch recomana mantenir mesures de protecció

? El conseller d'Interior, Miquel Buch, va recordar ahir que malgrat els canvis a la Conca d'Òdena «seguim amb la recomanació, en el cas que s'hagi de sortir al carrer, de guardar les distàncies de seguretat d'autoprotecció, per nosaltres mateixos i pel nostre entorn; mantenir aquesta higiene permanent de les mans i dur guants si és possible; i usar mascaretes o barreres de protecció, com han fet a la Llombardia, a Itàlia, una de les zones més castigades pel virus».

Sense vacunes, per a Buch, cal continuar amb el confinament. El conseller va confirmar que «un cop aixecat el confinament de la Conca d'Òdena s'han modificat els dispositius policials estàtics de la zona i ha passat a haver-hi dispositius mòbils i patrullatges preventius com a la resta de Catalunya».