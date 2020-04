Les formacions d'educació emocional de l'Agència acullen 123 persones

Un total de132 persones han participat en la campanya «Jo em quedo a casa, però com ho gestiono?», promoguda per l'Agència de Desenvolupament del Berguedà per facilitar un conjunt d'eines de gestió emocional per fer front al confinament domiciliari a causa del coronavirus. Les sessions han anat a càrrec de Núria Pérez, de VadeValors, formadora, educadora i terapeuta emocional experta a entrenar habilitats personals i socials. Les tres càpsules s'han fet on-line, a través de plataforma Zoom, i posteriorment s'han penjat al youtube de l'ADBerguedà, on actualment són accessibles a tothom. Lluís Vall, president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, ha explicat que «el confinament ha generat un abans i un després amb la conciliació familiar, laboral i a la vegada emocional, nous escenaris i incertesa s'han concentrat a les nostres llars». En les càpsules formatives realitzades s'han donat eines per aconsegur flexibilitat mental per tal que la situació actual es pugui convertir en una oportunitat per aprendre i créixer, i ajudi a superar els canvis que puguin venir.