Sant Andreu estudia dur avis a l'Hotel Món de Sant Benet

La Fundació Sant Andreu Salut de Manresa ha estudiat amb el CatSalut i la Fundació Catalunya La Pedrera la possibilitat de traslladar una part dels usuaris de la Residència Sant Andreu a l'Hotel Món de Sant Benet de Bages, que depèn de la Fundació La Pedrera, com la resta del complex turístic.

De moment, és una possibilitat que no està tancada ni concretada perquè, tot i que inicialment semblava que anava a missa i a l'hotel de Sant Benet ja s'havien fet tots els preparatius necessaris per portar-ho a terme, com que la situació evoluciona tan ràpidament d'un dia per l'altre podria ser que no fes falta. Si s'ha plantejat l'opció és perquè, com a tots els centres sanitaris, a l'Hospital de Sant Andreu, que gestiona la Fundació Sant Andreu Salut, hi podrien fer falta més llits i si es traslladen els residents a l'Hotel Món quedaran lliures habitacions a la residència del carrer del Remei de Dalt, que tenen les característiques necessàries per fer-hi atenció medicalitzada, cosa que no es pot fer en qualsevol instal·lació.

En tot cas, des de la fundació van informar ahir a la nit que, de moment, no hi ha una data concreta ni tampoc una xifra dels usuaris que s'hi traslladarien, que d'entrada s'havia dit que podien ser mig centenar. Les mateixes fonts recalcaven que si el trasllat s'acaba produint, en primer lloc els que ho sabran seran els usuaris i les seves famílies.

L'Hotel Món de Sant Benet va tancar portes el 14 de març per culpa de la crisi del coronavirus, que ja els va començar a fer perdre reserves uns dies abans. A l'hotel hi ha personal que s'hi ha quedat per fer manteniment de les instal·lacions i si, finalment, es fa el trasllat, també hi aniran professionals de la Residència Sant Andreu per tenir cura dels avis, als quals es donarà un servei igual que el que reben a Manresa, inclòs el càtering, han explicat fonts directes de l'Hotel Món.