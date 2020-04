Fibracat dona targetes SIM per connectar pacients i familiars

L'empresa manresana Fibracat ha donat targetes SIM a diferents hospitals catalans per poder connectar els pacients aïllats per coronavirus amb les seves famílies. El projecte solidari anomenat TelecomuniCAT pretén que les persones ingressades puguin estar acompanyades de manera virtual. Per fer realitat aquest contacte telemàtic es necessiten dispositius i connexió a Internet i Fibracat ha cedit al projecte targetes SIM amb dades de connexió mòbil. La cofundadora de l'empresa, Meritxell Bautista, ha explicat que «la col·laboració públic-privat forma part del nostre ADN, i tot i que aquesta aportació representa un esforç econòmic important, en aquests moments l'acompanyament de les persones que estan hospitalitzades no té preu».