La Generalitat lamenta que no es mantingui el confinament total

La consellera de Presidència i portaveu de Govern, Meritxell Budó, ha lamentat aquest dijous la decisió de Govern de no prorrogar el confinament total i reprendre l'activitat laboral no essencial dilluns que ve, i ha alertat: "El virus té dos aliats, les presses i la imprudència ".



A la roda de premsa diària i telemàtica de Govern, Budó ha valorat així la confirmació de el president de Govern, Pedro Sánchez, que la setmana que ve finalitzarà el que es coneix com confinament total, amb la conclusió el permís retribuït recuperable.



"És una decisió que ens preocupa i que lamentem, 1 desconfinament mal planificat pot portar a un rebrot i a un segon confinament que seria problemàtic, més llarg i molt més greu", ha advertit la consellera.



Budó ha lamentat aquesta decisió de Govern de Pedro Sánchez i ha avisat que "el virus té dos aliats: les presses i la imprudència".



La consellera ha remarcat que la Generalitat està elaborant un "pla de desconfinament" i ha assegurat que els experts els recomanen "mantenir aquest estat de confinament total fins dilucidar quin és el millor moment" per aixecar-lo.



Budó ha indicat que, després de la decisió de Govern, la setmana que ve tornarem "a l'escenari de el 30 de març".



En aquest sentit, ha demanat a les empreses que optin pel teletreball i, quan no sigui possible, que es flexibilitzin horaris i que hi hagi una distància mínima de metre i mig entre treballadors.



També la consellera de Salut, Alba Vergés, ha manifestat la seva "preocupació" pel fet que el Govern estigui "marcant el calendari" de l'confinament en funció de les festivitats de Setmana Santa, en lloc de fer en funció del que recomana "la ciència ".



"El procés de desconfinamiento s'ha de fer quan hi hagi garanties i sense presses", ha afegit.