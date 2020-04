Els morts per Covid-19 que vivien en residències de gent gran ja arriben a les 1.407 persones

El nombre de víctimes mortals per coronavirus entre les persones que viuen a residències de gent gran a Catalunya ha pujat aquest dijous a 1.407, 229 més que les comunicades el passat dimecres, segons informa el Departament de Salut. Amb dades tancades a 9 d'abril, i segons la informació que fan arribar els propis centres, hi ha 2.298 persones que viuen a residències de gent gran que tenen diagnòstic de coronavirus, 76 menys que dimecres. Aquestes persones estan aïllades, estan sent tractades i la seva atenció segueix els protocols marcats pel Departament. A més, 650 residents estan hospitalitzats, 87 menys que dimarts.

A Catalunya hi ha 64.093 persones grans que viuen en places residencials públiques i privades en 1.073 centres. D'aquests, 627, un 58%, tenen residents diagnosticats, 262, o amb símptomes, 365. Pel que fa als i les professionals, 4.525 estan aïllats o tenen simptomatologia, d'un total de més de 75.000.

Per demarcacions, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut fins al moment 505 persones grans residents mortes, 295 hospitalitzades i 451 diagnosticades, en un total de 72 residències, i amb 1.621 professionals aïllats preventivament o amb simptomatologia. A l'àrea metropolitana s'han comptabilitzat 194 morts, 84 hospitalitzats i 405 diagnosticats en 32 residències, amb 728 professionals afectats. A la resta de comarques de Barcelona, que inclouen la Conca d'Òdena, hi ha 561 morts, 188 hospitalitzats i 1.038 diagnosticats, en 111 residències i un total de 1.612 professionals afectats.

A Girona hi ha 49 morts, 47 hospitalitzats i 119 infectats en 21 residències, amb 222 professionals afectats. A Lleida i el Pirineu hi ha 49 morts, 27 hospitalitzats i 143 infectats en onze residències, amb 164 professionals afectats. Al Camp de Tarragona hi ha 48 morts, vuit hospitalitzats i 140 infectats, en 13 residències i 157 professionals afectats. Finalment, a les Terres de l'Ebre hi ha un mort, un hospitalitzat i dos infectats, en dues residències, amb un total de 21 professionals afectats.