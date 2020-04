Els 25 residents de Sant Andreu ja han estat traslladats a l'hotel Món

La Fundació Sant Andreu Salut va completar ahir al migdia el trasllat temporal de 25 ancians que viuen a la residència Sant Andreu de Manresa cap a l'hotel Món Sant Benet, a Sant Benet de Bages, gestionat per la Fundació Catalunya La Pedrera i que és el primer hotel del Bages que CatSalut habilita per fer front al coronavirus, en aquest cas per alliberar espai a la residència per a malalts greus de la Covid-19, ja que els llits hospitalaris tenen una ocupació de gairebé el 100%.

Tal com estava previst, al voltant de 2/4 d'11 del matí es va iniciar el trasllat, que es va fer amb un total de 13 desplaçaments amb transport adaptat per mantenir la distància de seguretat dins els vehicles adaptats. D'aquesta manera, a cada furgoneta hi van viatjar dues persones ateses, un acompanyant i la persona conductora.

Les persones traslladades es van poder endur, a banda de la roba i objectes d'higiene personal, totes les pertinences que van voler (com ara llibres, fotografies i, fins i tot, maquetes o eines de dibuix) per passar aquest període. Les 25 persones es mantindran aïllades de forma preventiva a les seves habitacions. Totes disposen de bany, telèfon fix i un balcó.

D'altra banda, les persones ateses mantenen els professionals referents que tenien a la residència Sant Andreu. Pel que fa a l'alimentació, tampoc notaran cap modificació, ja que es transportarà, diàriament, el menjar que es cuini a Sant Andreu. De fet, ahir els 25 avis ja van dinar a l'hotel. Pel que fa a la comunicació, s'han establert uns horaris de trucades i videotrucades perquè mantinguin el màxim contacte amb els familiars.