Budó: «Les empreses han de facilitar dimarts el teletreball, flexibilitat horària i mesures de protecció»

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha carregat contra el pla de desconfinament del govern espanyol, però ha reconegut que el Govern no pot recomanar als treballadors no essencials de no anar a la feina. "No podem donar la seguretat jurídica als treballadors de que els cobreixi el fet de no anar a treballar. Si no hi van, podrien ser acomiadats", ha assenyalat Budó als micròfons de Rac1. Per tot plegat, la consellera de la Presidència ha apuntat a les empreses que dimarts tornen a l'activitat i els ha demanat "flexibilitat". "Els hi reclamem que facilitin el teletreball, flexibilitat horària, distància de seguretat i mesures d'higiene", ha enumerat Budó, que ha titllat "d'imprudència" l'aixecament del confinament total.