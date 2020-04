«N'hi ha que venen per un refredat i no pensen que potser és el virus»

Les farmàcies s'han convertit, des que ha començat la crisi, en el primer lloc on molts ciutadans fan les primeres consultes davant de dubtes i de sospites d'haver estat contagiats. Cristina Singla, que treballa a la farmàcia Ros de Manresa, detalla com és el dia a dia dels farmacèutics que estan al peu de carrer atenent els veïns.



A la farmàcia ve gent amb símptomes i els pregunten si tenen el virus?

Sí, han vingut unes quantes persones que asseguren tenir els símptomes o, fins i tot, gent que té alguns símptomes i no és conscient que potser han estat contagiats. Persones que venen a buscar algun medicament per a un refredat i que, quan expliquen què tenen, els diem que són els símptomes que han estat afectats pel virus.

Què fan en aquests casos?

És clar, nosaltres no podem saber si han estat contagiats o no, i els consellem que truquin al telèfon 061 perquè els informin i els diguin com han d'actuar. I els remarquem que hi truquin perquè no vagin directament als centres d'atenció primària o als hospitals. Primer els hi han de derivar. I n'hi ha que venen aquí i ens diuen que s'han desplaçat perquè no els agafàvem el telèfon.

Això vol dir que els truquen molt.

El telèfon no para durant tot el dia i, de fet, els diem que per fer un en-càrrec és millor que ens ho facin saber a través de WhatsApp, perquè molts cops no tenim temps d'agafar el telèfon i atendre les persones que s'apropen a la farmàcia. Tot i que són setmanes de molta feina, no venen gaires més clients que abans de la crisi sanitària. La gent ve sobretot al matí.

Els clients venen a buscar molt fàrmacs per por de quedar-se'n sense?

Això passava sobretot la primera setmana. La gent es pensava que es quedaria sense aquell fàrmac que necessita, tot i que nosaltres ja avisàvem que el subministrament estava garantit. Però això va ser al principi, els clients venen des de fa setmanes a comprar ben bé el que necessiten.