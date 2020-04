Torra tem una crisi humanitària i demana l'Estat que s'endeuti "fins a les celles"

Pla obert del president del Govern, Quim Torra, gesticulant durant la reunió de presidents autonòmics per videoconferència

Pla obert del president del Govern, Quim Torra, gesticulant durant la reunió de presidents autonòmics per videoconferència | Rubén Moreno/Presidència

El president català, Quim Torra, ha alertat aquest diumenge que, després de la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia del coronavirus, pot venir una "crisi humanitària", per això ha fet una crida a l'Estat a "endeutar-se fins a les celles" per donar "liquiditat" a la gent.

En una roda de premsa telemàtica després de la reunió que ha mantingut per videoconferència amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el conjunt de presidents de comunitats autònomes, Torra ha constatat la "crisi econòmica brutal, sense precedents" que ha desencadenat l'emergència del coronavirus.

El sector turístic, per exemple, "pot patir unes conseqüències realment devastadores", ha augurat.

Davant d'aquesta "situació absolutament precària", segons el president, "qui ha d'endeutar-se és l'administració".

"Si el Govern espanyol va rescatar la banca amb 60.000 milions d'euros, ara ha de doblar o triplicar aquesta xifra per rescatar les persones i empreses del país. Ha d'endeutar-se fins a les celles", ha recalcat.

Segons Torra, "necessitem que la gent tingui liquiditat, diners a la butxaca per poder anar a comprar", mitjançant una "renda bàsica universal", perquè "després de la crisi sanitària, econòmica i social pot venir una crisi humanitària".

Cal prendre "totes aquestes mesures ja" perquè "no ens podem permetre el luxe de perdre més hores", ha subratllat.

A més, ha donat per fet que les despeses sanitàries com a conseqüència de la crisi del coronavirus superaran els 1.800 milions d'euros que preveia fa uns dies el Govern.

El passat 31 de març, el Govern, basant-se en càlculs del Departament de Salut que encapçala Alba Vergés, va xifrar en 1.800 milions d'euros el cost que implicarà la lluita contra la Covid-19, però avui Torra ha reconegut que aquesta xifra "pot quedar curta".

"Segur que haurem d'ampliar-la", ha afegit Torra, que ha assenyalat que qualsevol estimació que es faci en aquests moments sobre els costos d'aquesta crisi pot quedar obsoleta "en 48 hores".

Torra ha reconegut que "tots els governs del món, també la Generalitat", s'han vist "desbordats" per la pandèmia i s'ha mostrat disposat a debatre si el seu executiu va prendre decisions errònies en les setmanes prèvies a l'emergència.