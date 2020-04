Els treballadors afectats per un ERTO a Catalunya són 657.014

El nombre d'expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) a Catalunya continua la seva tendència a l'alça tot i la Setmana Santa i ja arriba als 89.101 presentats, que afecten un total de 657.014 treballadors, 2.701 més que divendres. Segons les últimes dades divulgades pel departament de Treball, Afers Socials i Famílies, els ERTO presentats per causes de força major són el 95,30% del total i afecten el 88,3% dels treballadors.

Per províncies, Barcelona suma 64.669 expedients i 514.908 persones afectades, mentre que Girona té 10.111 ERTO i 64.147 perjudicats, a Lleida hi ha 4.986 expedients i 28.154 afectats, Tarragona ha registrat 7.162 ERTO per 40.922 treballadors i a les Terres de l'Ebre s'han presentat un total de 2.173 ERTO que pertoquen a 8.883 empleats. El sector dels serveis és en el qual s'han registrat més ERTO a Catalunya des de l'inici de l'emergència sanitària (73.276), seguit de la indústria (7.103), la construcció (7.0169) i l'agricultura (650). En concret, les empreses que presten serveis de menjar i beguda són les més afectades, amb 18.499 expedients per 106.668 treballadors, així com el comerç al detall, especialment el de vehicles de motor, àrea que aconsegueix els 11.979 ERTO.

Els treballadors immersos en aquests expedients no apareixen com a desocupats en els registres de l'atur perquè no se'ls considera demandants d'ocupació i segueixen cotitzant a la Seguretat Social. No obstant això, el Govern central ha anunciat que durant l'estat d'alarma l'Estat es farà càrrec del pagament de les cotitzacions socials dels empleats en ERTO.