Voluntaris d'Oló fan 840 bates pel CAP Bages i la residència d'Avinyó

L'Agrupació de Dedefensa Forestal (ADF) Quercus ha organitzat una campanya per confeccionar un total de 840 bates de plàstic per al CAP Bages i també per la residència d'Avinyó, que ha superat totes les perspectives inicials, amb la participació de 40 famíles.

La iniciativa de l'ADF va sorgir arran d'una crida que van fer tant des del CAP Bages com també de la residència d'avis d'Avintyó que explicaven que necessitaven material d'aquest tipus. En un principi l'ADF preveia que es podrien confeccionar unes 200 bates però les inscripcions van superar totes les previsions i de seguida es va calcular que se'n farien unes 400 encara que finalment s'han acabat fent 840 bates gràcies a la participació de voluntaris, majoritàriament d'Oló però també d'altres municipis de la zona de l'ADF com Avinyó i Sant Feliu Sasserra.

L'ADF ha estat l'encarregada de comprar el material per confeccionar les bates i també s'ha encarregat de la logística per fer el repartiment del material entre els veïns, evitant al màxim els desplaçaments i el contacte entre persones, així com també de la seva posterior recollida i entrega als destins finals. Per la seva banda, l'empresa Sauleda, de Santa Maria d'Oló també ha facilitat els precintes de plàstic que es posen a les bates mentre que l'ajuntament s'ha encarregat de gestionar les inscripcions dels voluntaris que han participat en aquesta campanya per confeccionar les bates.

El material per fer les bates es va repartir aquest passat dimecres entre les famílies que s'han apuntat a la iniciativa i ahirja estaven empaquetades per entregar-les avui mateix al CAP Bages i també a la residència de gent gran d'Avinyó.