França manté el confinament fins a l'11 de maig i s'acosta als 15.000 morts

França frega el llindar dels 15.000 morts per coronavirus, amb 14.967 registrats fins aquest dilluns, el que significa 574 més dels que s'havien comptabilitzats el dia abans, ha anunciat avui el Ministeri de Sanitat.



Del total de morts, 9.588 es van produir als hospitals i 5.379 en residències. Un element esperançador va ser la disminució, per cinquè dia consecutiu, de l'nombre de pacients en cures intensives, amb 24 menys, va destacar el ministeri en un comunicat.



En qualsevol cas, segueixen sent 6.821 les persones amb la COVID-19 que estan a les UCI a França, per sota de l'màxim que es va assolir el passat dia 8, amb 7.148.



Pel que fa als casos positius, es porten 98.076 des del començament de l'epidèmia, el que significa 2.673 més que la vigília.De tots ells, estan hospitalitzats 32.113 pacients, és a dir, també una xifra superior a la de la vigília (287 més). El departament de Sanitat ha posat èmfasi que es confirma la dinàmica que l'impacte de l'epidèmia segueix sent forta a França, i per això va repetir que cal mantenir-se "vigilants, mobilitzats i prudents".



Aquestes xifres es van fer públiques moments abans que el president francès, Emmanuel Macron, es dirigís a la nació amb un discurs previsiblement per anunciar la prolongació de l'confinament obligatori fins al maig i per donar una perspectiva sobre una sortida progressiva a partir de llavors.