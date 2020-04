Salut llança una aplicació de salut mental per donar suport als afectats per la Covid-19

El Departament de Salut ha presentat aquest dilluns una nova aplicació web de salut mental per donar suport a les persones afectades pel coronavirus. El servei inclou un test per detectar l'estat dels usuaris i fins a quinze recursos per "apoderar" la població i ensenyar-los a fer un control de la simptomatologia. L'eina també permet fer un "cribatge" dels casos "d'urgència" i donar-los la resposta necessària.

L'aplicació compta amb equip de cent psicòlegs dels Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM), amb un horari d'atenció de 8h a 20h. Els professionals donaran prioritat a les persones que han patit una pèrdua pel coronavirus, que tenen un familiar a l'UCI, que conviuen amb un positiu en covid-19 o que tenen trastorns mentals.