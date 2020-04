Andorra anuncia una hora de lleure per què la població pugui sortir excepcionalment al carrer

Andorra posarà en marxa aquest dijous un dispositiu per permetre a la població gaudir d'una hora de lleure fora de casa i passejar amb un màxim de cinc persones que convisquin al mateix domicili. Així, l'activitat a l'exterior es podrà fer en dies alterns, incloent-hi exercicis físics que no siguin de risc o ciclisme. En tots els casos, però, s'haurà d'anar equipat amb mascaretes per evitar la propagació del virus i mantenir una distància de seguretat de quatre metres amb les altres persones. Pel que fa a l'evolució de la Covid-19, l'executiu del Principat ha informat de dues morts més de persones de 85 i 95 anys, amb la qual cosa la xifra s'eleva a 33. A més, hi ha 471 casos actius i 169 persones curades, a més de 17 d'ingressades a l'UCI.

Des del govern d'Andorra s'han establert uns horaris per regular els tipus de sortida a l'exterior. Així, la franja de sis a nou del matí estarà destinada a realitzar activitats físiques de caire individual i la posterior, fins a les onze, serà per anar a passejar o comprar. Mentre, el tram d'onze a dues de la tarda queda reservat per aquelles persones vulnerables i majors de setanta anys, moment en què haurà d'estar feta la desinfecció dels elements urbans. Després, entre les dues i les set serà per passejar i les dues darreres hores del dia, fins les nou del vespre, per fer exercici.

Quant a l'ordre de sortida, aquelles persones que visquin en domicilis on el número de porta d'accés a l'edifici sigui parell sortiran els dies parells, mentre que els que ho tinguin senar ho faran en els restants. En el cas de les cases sense número es seguirà el criteri alfabètic en base al nom i de la lletra 'A' a la 'M' se'ls atorgaran els dies parells i de la 'N' a la 'Z' els imparells. D'altra banda, els que estiguin patint la malaltia, tinguin símptomes o restin en quarantena, no podran gaudir d'aquest temps de lleure i, per tant, no es podran beneficiar d'aquestes excepcions al confinament.

Mentre, es permet una sortida diària a l'exterior des del domicili i per indicació terapèutica o criteri mèdic de les persones amb discapacitat amb un acompanyant, sempre que es compleixin les instruccions dictades pel govern. En tots els casos estipulats anteriorment es demana, preferentment, fer-ho de forma individual. A més, per evitar el contacte amb superfícies potencialment contaminades, no es poden utilitzar els equipaments esportius i lúdics dels parcs i zones enjardinades i es recomana no tocar els bancs amb les mans.

Des de l'executiu del país ressalten que aquestes sortides s'han de fer de forma ordenada, evitant les aglomeracions i minimitzant el risc de transmissió de la infecció. També que no es podran dur a terme acompanyades d'un vehicle i que la distància màxima recorreguda des del domicili no haurà de superar els dos quilòmetres. A més, es recomana una higiene de mans abans de marxar i en tornar a casa, així com utilitzar les escales en lloc de l'ascensor sempre que sigui possible.

Pel que fa a l'estudi d'anticossos que es vol dur a terme mitjançant tests a tota la població, el ministre de Salut andorrà, Joan Martínez Benazet, ha destacat que és una responsabilitat col·lectiva de tota la ciutadania, ja que, aquest no serà obligatori. Tot i això, ha afegit que si es fa aportarà una informació valuosa per prendre decisions de desconfinament en el futur. Finalment, ha explicat que s'emetrà un certificat, que serà digital en alguns casos, on s'hi reflectirà la situació epidemiològica en la qual es troba cada persona.