L'FMI pronostica una caiguda sense precedents de l'economia mundial

La pandèmia de Covid-19 provocarà una caiguda sense precedents de l'economia mundial, que el 2020 registrarà una contracció del PIB del 3%, en la que es preveu que sigui la seva pitjor recessió des de la Gran Depressió del 1930, segons les noves previsions del Fons Monetari Internacional (FMI). En el cas d'Espanya, preveu una caiguda del Producte Interior Brut (PIB) del 8% i una taxa de desocupació del 20,8%.

En els seus més de 75 anys d'història, l'FMI no havia fet mai abans unes projeccions semblants: aquest any l'economia mundial caurà un 3% per l'impacte de la pandèmia del coronavirus, afectada per la contracció del PIB dels Estats Units del 5,9%, del 7,5% a la zona euro i del 5,2% al Japó.

«És molt probable que l'economia global experimenti la pitjor recessió des de la Gran Depressió (de 1930) i sobrepassi la crisi financera global fa una dècada», va explicar Gita Gopinath, economista en cap de l'FMI, en roda de premsa. Com a comparació, Gopinath precisa que la crisi financera de 2008-2009 va provocar una caiguda del creixement econòmic global de tot just el 0,1%.

L'FMI va actualitzar ahir les seves estimacions macroeconòmiques, marcades per la crisi del coronavirus. En les seves estimacions anticipa un repunt del 5,8% de l'activitat el 2021, sempre que la virulència de la pandèmia s'hagi apagat durant la segona meitat de l'any, permetent una gradual reobertura de les economies.

Però, per ara, les previsions són d'un ensorrament econòmic generalitzat a tot el planeta: el PIB del Regne Unit caurà un 6,5%; el de Rússia, un 5,5%; el de Sud-àfrica, un 5,8%; el de Turquia, un 5%, i el d'Aràbia Saudita, un 2,3%.

Només mantindran un creixement positiu, encara que amb revisions contundents a la baixa, els dos grans gegants asiàtics: Xina, que creixerà un 1,2% aquest any; i l'Índia, que es preveu ho faci un 1,9%.

En referència a Espanya, les prediccions han empitjorat significativament i s'espera que tanqui el 2020 amb una taxa de desocupació del 20,8% i una caiguda del PIB del 8%.

Es tracta de les pitjors dades macro que ha pronosticat per a Espanya en molts anys. Si es confirma una contracció del 8%, seria la pitjor dada de tota la sèrie històrica de l'Institut Nacional d'Estadística que va començar el 1970 i, probablement, la pitjor des de la Guerra Civil.

En l'informe bianual «Perspectiva Econòmica Mundial», l'organisme ha revisat en 9,6 punts percentuals a la baixa la previsió del PIB d'Espanya el 2020. L'any 2021, el creixement serà del 4,1%, la qual cosa suposa una correcció a l'alça de 2,7 punts pel que fa a les estimacions del gener.