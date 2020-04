Trump suspendrà la contribució dels EUA a l'OMS per la seva gestió de la pandèmia de la Covid-19

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que suspendrà la contribució del país a l'Organització Mundial de la Salut per la seva gestió de la pandèmia del covid-19. "He ordenat a la meva administració que aturi el finançament mentre es revisa el paper de l'OMS en la mala gestió i encobriment de la propagació del virus", ha assegurat dimarts en una roda de premsa.

El president nord-americà ha recriminat a l'organització vinculada a l'ONU que s'oposés a les restriccions de viatges als EUA des de la Xina durant els primers mesos del brot. El secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres, ha avisat que "no és moment per retallades" i ha fet una crida a cooperar "amb solidaritat" per aturar el virus.