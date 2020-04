L'assaig clínic #JoEmCorono arriba a Navàs

? La residència de la gent gran de Navàs és un dels centres on ja s'ha començat a practicar entre personal laboral voluntari l'assaig clínic liderat pels doctors Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet en què col·laboren membres d'Open Arms. És el projecte #JoEmCorono, basat en els possibles efectes d'una determinada medicació a l'hora de reduir els símptomes de la Covid-19, i la capacitat de transmetre el virus.

Segons les últimes dades facilitades per l'Ajuntament, a Navàs han mort 9 residents, tots ells amb símptomes de la Covid-19, la majoria dels quals estaven aïllats. Tanmateix, no se sap amb certesa si hi ha més més residents que hagin donat positiu, per falta de tests.