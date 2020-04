Catalunya va arribar al pic de casos positius el 8 d'abril i d'hospitalitzacions el dia 11, segons Salut

El Departament de Salut ha assegurat que Catalunya va arribar al pic de casos positius de coronavirus el passat 8 d'abril i al pic d'hospitalitzacions el dia 11 d'abril. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha assegurat que l'evolució en termes generals és "positiva", tot i que el nombre de casos diaris continua sent "elevat". En aquest sentit, ha advertit que, tot i haver arribat al pic, el risc que hi hagi un rebrot és "alt". Pel que fa a la situació de les hospitalitzacions i de l'ús de les Unitats de Cures Intensives (UCI), Vergés ha advertit que la seva disminució és "molt lenta", ja que l'estada a les UCI són d'entre 20 i 21 dies.

Catalunya va arribar el 8 d'abril al pic de nous casos de la primera fase de la pandèmia de coronavirus i l'11 d'abril, al pic d'hospitalitzacions i utilització de les UCI, segons ha informat la consellera Vergés en la roda de premsa diària del Govern.

Ara bé, la titular de Salut ha advertit que el nombre de casos continua "creixent" i sent "elevat" i que el risc de rebrots és "evident". "Hem de continuar monitoritzant el risc de l'epidèmia i de nous rebrots", ha deixat clar.

Vergés ha destacat que l'afectació i l'evolució de l'epidèmia és diferent segons les àrees de Catalunya i ha apuntat que el risc de rebrot és més alt en aquelles que tenen més població.

La consellera ha assenyalat que la disminució de la pressió assistencial és "molt lenta" i ha recordat que l'estada mitjana dels pacients a les UCI és d'uns 21 dies. En aquests moments a Catalunya hi ha 1.979 llits d'UCI, amb 1.259 pacients ingressats per covid-19. Vergés ha destacat que l'ocupació de les UCI se situa en el 75%, mentre que fins aquesta setmana es trobava per sobre del 80%.

Vergés ha recalcat que els hospitals necessiten recuperar espais, com per exemple quiròfans, que han hagut de convertir en UCI aquests dies i així començar a reprogramar operacions i altres activitats que s'havien suspès. La consellera ha destacat que aquesta recuperació s'està fent en clau de sistema de la sanitat catalana i de forma planificada.

Sobre l'evolució de la pandèmia i el procés de desconfinament, Vergés ha parlat d'un informe del Servei Català de la Salut (CatSalut) que plantejava començar a desescalar les mesures de confinament una setmana més tard que Madrid, on l'afectació de l'epidèmia va arribar abans. "Recomanàvem deixar aquest marge de temps i que qui havia de marcar el calendari no era la Setmana Santa sinó les dades i la ciència", ha afirmat Vergés, que ha insistit: "No volem posar en risc el sistema sanitari, que ha hagut de fer front a un augment de casos altíssim amb un gran esforç dels professionals. El risc de rebrots hi és i, quan la baixada no ha estat prou pronunciada, ens pot tornar a comprometre la capacitat del sistema".