Illa reitera que les decisions sobre la sortida del confinament corresponen a l'Estat

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va reiterar ahir que «tothom sap» que les decisions sobre la sortida del confinament corresponen al Govern espanyol en el marc del decret d'estat d'alarma. Illa va indicar que el president espanyol, Pedro Sánchez, va traslladar ahir als presidents autonòmics la seva voluntat d'enfortir la «coordinació» en tot aquest procés. Va recordar que la setmana passada ja hi va haver una primera reunió tècnica amb les comunitats sobre desconfinament, i que avui n'hi haurà una altra amb els responsables de sanitat de les diferents autonomies.

En la línia del que ja va apuntar Sánchez, Illa va indicar que ja fa tres setmanes que estudien com reduir progressivament les restriccions, i s'avalua si s'ha de fer d'una forma no homogènia, és a dir, per territoris. En aquest punt, va afegir que la realitat epidemiològica «no té per què coincidir amb unitats administratives». «Ho estudiarem tot», va apuntar Salvador Illa durant la roda de premsa posterior a la reunió amb les autonomies.

El ministre de Sanitat va recordar que, durant l'estat d'alarma pel coronavirus, les decisions que es prenguin per dur a terme el procés de desescalada «corresponen al Govern central», però que es farà en col·laboració amb les comunitats autònomes.

«El Govern fa unes setmanes que està treballant en totes les mesures de la desescalada, tot i això, es buscarà la col·laboració de les comunitats autònomes», va dir. A la reunió, es va abordar «tot l'horitzó» de desescalada que pretenen «anar posant en marxa de manera progressiva», per la qual cosa han sol·licitat a les comunitats autònomes que «facin les seves propostes». Per a afrontar la desescalada, la vicepresidenta per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, s'incorporarà a les reunions amb les comunitats autònomes.

La sortida dels nens



El ministre va avançar que les «condicions» relatives a la sortida dels nens es coneixeran demà, quan se celebri el Consell de Ministres. «Els nens i les nenes sortiran a partir del 27 sota certes condicions que es concretaran en el Consell de Ministres i que requeriran l'autorització del Congrés perquè, sempre preservant la seva seguretat i salut, puguin sortir dels seus domicilis», va assegurar el ministre de Sanitat a la roda de premsa.

D'altra banda, el ministre va afirmar que l'atenció primària tindrà un «paper molt important» en la detenció precoç dels nous casos de la Covid-19 i en la desescalada perquè «assegura l'equitat i la cohesió» del Sistema Nacional de Salut de l'Estat.

Sobre el material sanitari, el ministre de Sanitat va destacar que han aconseguit augmentar «de manera important» la capacitat de PCR, en passar de 20.000 diagnòstics diaris a més de 40.000; i que ja han repartit entre les comunitats autònomes 63 milions de màscares, més de 2 milions de kits de diagnòstic ràpid, 30 milions de guants i més d'1,5 milions de bates sanitàries.

«Els 40.000 PCR diaris ens situen a la banda alta de països de la Unió Europea. Hem realitzat 1 milió de PCR i estem treballant per incrementar aquesta xifra», va manifestar Salvador Illa, que també va posar l'accent en el fet que el PCR és el test «més fiable» que es complementa amb el test de diagnòstic ràpid.

En ser preguntat sobre la falta de dades dels PCR per part de les comunitats autònomes, va apuntar que sempre han dit «amb total transparència» que Espanya és un dels països de la Unió Europea «que més PCR fa». «Les comunitats ens han facilitat la informació que els anem demanant i el Govern, quan coneix les dades, les dona a conèixer», va precisar el ministre de Sanitat.