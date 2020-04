Sánchez anuncia 14.000 milions «extra» i Torra avisa: estaven previstos

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va anunciar ahir als presidents autonòmics que l'Executiu realitzarà una injecció «extra de liquiditat» de 14.000 milions d'euros a les comunitats autònomes. No obstant això, tant el president català Quim Torra com diversos presidents autonòmics del PP van retreure-li que fes aquest anunci com una novetat, ja que es tracta, segons han dit, d'un avançament del finançament que estava previst.

A més, els diferents líders autonòmics van retreure al president del Govern central que els confisqui les partides de les polítiques actives d'ocupació i que no hagi transferit els fons de l'emergència social anunciats.

Pedro Sánchez va realitzar ahir l'anunci durant la sisena reunió que va mantenir ahir amb els presidents regionals. No obstant això, alguns dels presidents autonòmics van al·legar que no són fons nous ja que 5.500 milions correspondrien a l'avançament de la liquidació de l'exercici del 2018 i més de 8.000 milions serien els que augmenta el finançament autonòmic a repartir entre totes les comunitats, atès que el 2018 la recaptació va ser rècord.

El primer a pronunciar-se públicament sobre aquest tema va ser el president català, Quim Torra, que va afirmar que els 14.000 milions d'euros per a les comunitats anunciats pel Govern «no són un extra de liquiditat; és el que ja estava previst pel model de finançament».

El ministre de Transports, José Luis Ábalos, va reconèixer que es tracta d'un avançament en el finançament de les autonomies quan va comparèixer a la tarda, després de la reunió dels presidents amb Sánchez en la qual ell també havia estat.