Les trucades al servei d'atenció a la dona s'incrementen el 60% a Catalunya

L'Institut Català de les Dones ha atès un total de 1.307 trucades d'atenció a dones que es troben en una situació de violència masclista al 900 900 112, en l'últim mes de confinament. Aquesta xifra suposa un increment del 60% respecte a les trucades que atén aquest servei habitualment.

Es tracta de dades que va fer públiques en roda de premsa la consellera de la Presidència i portaveu del Govern català, Meritxell Budó.

Segons va explicar la consellera i portaveu de l'executiu, concretament entre els dies 16 de març -el primer dilluns de confinament- i el 15 d'abril s'han rebut una mitjana de 40 trucades diàries. El dia que el servei va registrar més trucades va ser el dimarts 14 d'abril, amb un total de 72 atencions, just després dels dies de festa per Setmana Santa. La mitjana habitual és de 25 trucades al dia.

Budó va explicar que davant d'aquesta situació s'ha reforçat el servei d'atenció telefònica a les dones que pateixen violència masclista que ofereix l'Institut Català de la Dona. «El confinament per a una dona víctima de violència masclista és estar en una presó amb el teu maltractardor», va remarcar Budó.

La consellera va explicar també que aquest reforç s'ha fet per tal de «contrarestar» les dificultats que les víctimes de violència masclista tenen per accedir a serveis en situació de confinament.

També va assenyalar que per tal de facilitar les coses s'ha implantat una comunicació més directa posant en marxa una línia a través de WhatsApp, el 671 778 540. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra han habilitat un correu electrònic per a consultes, mossos.atenciovictimes@gencat.cat, tot i que en situacions d'urgència o que requereixin una intervenció immediata cal trucar al 112.