Col·lapse informàtic en el primer dia de repartiment de mascaretes a les farmàcies

ARXIU PARTICULAR

Persones esperant el seu torn a l'interior de la farmàcia Guixé, aquest dilluns a Gironella ARXIU PARTICULAR

Un problema informàtic va dificultar el primer dia de repartiment de mascaretes gratuïtes presentant la targeta sanitària a les farmàcies de Catalunya. L'allau de ciutadans que van acudir al matí d'aquest dilluns als 3.227 establiments d'arreu del país per aconseguir una del milió i mig de mascaretes que ha posat a disposició de la ciutadania el Govern, va col·lapsar el sistema informàtic del Sistema d'Informació Farmacèutica de Recepta Electrònica i va provocar cues i més espera de l'habitual als establiments.

A més del subministrament de mascaretes, la fallada informàtica també va afectar el repartiment de medicaments habituals. De 9 a 10 del matí, punt en què es va produir el problema tècnic, es van dispensar fins a 100.000 màscares a Catalunya, i a això s'hi va sumar les dispensacions habituals de medicaments d'un dilluns, que acostuma a ser un dels dies de més feina. Núria Bosch, vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, va exposar que «la gent ha vingut de cop, si normalment dispensem 6.000 receptes, avui n'hem hagut de dispensar 100.000».



Tramitació manual

El col·lapse va provocar que la majoria de mascaretes i medicaments s'haguessin de tramitar manualment, és a dir, anotant a mà les dades de les targetes sanitàries per, un cop recuperat el programa informàtic, introduir-les, segons van informar fonts del Col·legi de Farmacèutics. La tasca manual va provocar que el temps d'espera fos més elevat i que les cues a l'exterior dels establiments fossin importants. Per evitar col·lapses, moltes de les farmàcies van recomanar als clients que tornessin en un altre moment. Una treballadora de la farmàcia Badia Soler de Berga va afirmar a Regió7 que «forcem el sistema o els fem tornar més tard, hi ha gent que passant de totes les recomanacions ha sortit només a buscar la mascareta, i ha petat, de tanta gent alhora ha caigut».

Tot i que des del Govern i des del Col·legi de Farmacèutics es va insistir en tot moment que només s'acostessin a les farmàcies a recollir les mascaretes les persones que realment les necessitessin, les farmàcies consultades per aquest diari afirmen que van ser molts els ciutadans que van abandonar el confinament per aconseguir-ne una.

La consellera Meritxell Budó va afirmar en roda de prensa a migdia que el sistema informàtic s'havia recuperat, però va continuar funcionant de forma inestable, i no va ser fins a la tarda que es va recuperar de forma definitiva, ja que el volum de clients a les farmàcies a la recerca d'una mascareta era molt menor.



Visions contràries a la fallada

Fonts del departament de Polítiques Digitals van atribuir el problema tècnic a les farmàcies a una incidència informàtica de degradació del Sistema d'Informació Farmacèutica de Recepta Electrònica (Sifare). Per la seva banda, fonts del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona van afirmar que havia fallat el sistema de recepta electrònica «pel volum de dispensacions».

Les farmàcies catalanes subministraran a la població 1,5 milions de mascaretes quirúgiques per prevenir el contagi de la Covid-19. Els ciutadans podran recollir-les a les farmàcies del seu municipi i a partir del 27 d'abril la població tindrà dret a obtenir-ne una segona, pagant 0,76 cèntims.