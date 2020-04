L'Hospital d'Igualada celebra els resultats del desconfinament perimetral de la Conca d'Òdena

El desconfinament perimetral de la Conca d'Òdena, ara fa 16 dies, no ha tingut com a conseqüència cap rebrot important de casos de Covid-19 positius a l'Hospital d'Igualada. Així ho va assegurar el director assistencial del centre, Joan Miquel Carbonell, que va dir que això era una de les qüestions «que més es temien». Per altra banda, Carbonell va explicar que l'Hospital d'Igualada ha detectat un augment dels casos a urgències però no per coronavirus, sinó per altres patologies com, per exemple, infarts, ictus i apendicitis. «És difícil saber què passava abans amb aquestes patologies, probablement algunes es passaven a casa. Això vol dir que ara s'està recuperant la confiança en l'hospital i en el sistema», va subratllar.

La situació de l'Hospital d'Igualada sis setmanes després de l'inici del brot de coronavirus està controlada. L'ocupació de les UCI continua sent alta, 14 dels 16 llits, però el centre ha agafat múscul després d'unes setmanes «dures» en què pràcticament va arribar al col·lapse. Carbonell va admetre que el desconfinament perimetral que es va fer el 6 d'abril feia patir per possibles rebrots importants, però va assegurar que això no ha passat. En declaracions a l'ACN, Carbonell va valorar molt positivament la mesura que va suposar el tancament de la Conca, i va dir que aquesta decisió va «contribuir a fer que, des de la Conca, no s'expandís el virus més del que ja estava expandit a Catalunya i que, per tant, no n'hi hagués més casos a tot el país».



Més pacients a urgències

Joan Miquel Carbonell va explicar que l'activitat a l'hospital es recupera. «Ara estem en una ocupació mitjana i, per tant, es podria fer front a més activitat», va assegurar. En aquest sentit, es preveu reobrir un quiròfan per poder dur a terme les operacions programades com pròtesis o cataractes que van quedar aturades la setmana del 9 de març.

D'altra banda, el director assistencial del centre va explicar que estan creixent les urgències per altres casos que no són coronavirus, com per exemple ictus, infarts o apendicitis. Segons va dir, això vol dir que s'està recuperant la confiança en el centre. En aquest sentit, Carbonell va assegurar que al centre no hi ha risc de contagi, ja que s'han creat circuits diferents per a les persones amb covid positiva i les que no en tenen.

Pel que fa als professionals, el centre va arribar a tenir 330 confinats d'una plantilla de prop de 900 persones. En l'actualitat, només n'hi ha 62.