404 nous morts registrats per les funeràries eleven la xifra de defuncions per coronavirus a Catalunya a 8.845

El nombre de morts registrats per coronavirus per les funeràries a Catalunya arriba als 8.845, amb 404 noves defuncions aquest dimarts, segons el Departament de Salut. Són 236 més que a l'últim balanç. Fins ara s'han detectat 44.793 casos positius, mentre que n'hi ha 77.311 de possibles. La xifra global és de 122.104 (5.425 més que dilluns).

De les 8.845 defuncions, 2.494 han mort a una residència (166 més que l'anterior balanç), 537 al domicili (15 més que ahir) i 97 a un centre sociosanitari (2 més). Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d'informació. Cal recordar que les dades de les funeràries es reporten més tard que les de les defuncions als hospitals, motiu pel qual pot haver-hi desajustos.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, un total de 5.080 persones, 176 més que dilluns. Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.307 persones han estat ingressades de gravetat, 91 més que aquest dilluns; actualment són 1.058, 33 menys que fa 24 hores. Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat un total de 23.891 altes hospitalàries de persones diagnosticades, 1.474 més que dilluns.

A més, del nombre total de positius arreu del país, 7.158 són professionals sanitaris, mentre que 5.889 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.

Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 8.306 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 14.041 són casos sospitosos.

Per territoris, a l'àrea de Barcelona hi ha hagut 6.831 morts en total, sumant tant positius confirmats com sospitosos, dels quals 4.125 en hospitals i 1.978 en residències de gent gran, més de 400 en domicilis i 84 en centres sociosanitaris. A la Catalunya Central han mort 1.027 persones, 432 en hospitals i 305 en residències. Al Camp de Tarragona, dels 284 morts, 140 ho han fet en hospitals i 83 en residències, mentre que a les Terres de l'Ebre han mort 37 persones, sis en hospitals, sis en residències, sis en domicilis i 19 en situació no classificada. A Lleida han mort 148 persones, amb 130 defuncions en hospitals i 18 en residències, mentre a l'Alt Pirineu i l'Aran han mort 30 persones, 22 en hospitals i quatre en residències. A Girona, dels 486 morts, 225 ho han fet en hospitals i 100 en residències.

Pel que fa al número de casos positius, a Barcelona n'hi ha hagut 32.658, més 52.793 sospitosos; i a les comarques centrals s'han confirmat 3.756 positius i 6.830 sospitosos. Al Camp de Tarragona hi ha hagut 1.541 positius i 4.353 sospitosos, mentre a les Terres de l'Ebre s'han comptat 181 positius i 1.468 sospitosos. A Lleida s'han comptat 1.560 positius i 3.265 sospitosos, i al Pirineu, 302 positius i 613 sospitosos. A Girona, hi ha 3.794 positius i 7.323 sospitosos.

De tots aquests positius i sospitosos, a Barcelona hi ha 5.961 positius en residències geriàtriques, a més de 9.980 sospitosos; a les comarques centrals hi ha 803 confirmats en residències i 1.760 sospitosos. Al Camp de Tarragona hi ha 325 residents positius i 467 sospitosos, i a les Terres de l'Ebre, 11 residents confirmats i 196 sospitosos. A Lleida, hi ha 332 residents positius i 454 sospitosos, mentre al Pirineu i l'Aran hi ha 72 confirmats i 49 sospitosos a les residències. A Girona, finalment, hi ha 746 confirmats a les residències i 1.101 sospitosos.