572 detinguts per violència de gènere o domèstica a Catalunya durant el primer mes de confinament

Els Mossos d'Esquadra han detingut 572 persones per casos de violència de gènere i domèstica durant el primer mes de confinament, entre el 14 de març i el 17 d'abril. Les denúncies per maltractaments no han augmentat –entre un 36 i un 50% menys que en el mateix període de l'any passat, segons ha detallat la cap de la Unitat Central de Proximitat i Atenció al Ciutadà (UCPAC), Montse Escudé- però no es descarta que quan s'aixequi el confinament, les víctimes que no han denunciat per la seva situació d'aïllament i control per part de l'agressor ho comencin a fer. Per tot plegat, els Mossos d'Esquadra han editat i penjat a internet una guia d'actuació per abordar els casos de violència masclista i domèstica, on s'anima les víctimes a denunciar.

La guia presenta consells i pautes d'actuació per a tots els col·lectius d'especial vulnerabilitat: dones, infants, joves i adolescents i persones amb discapacitat. Per a cada un d'ells presenta consells específics i els informa dels recursos i serveis que tenen al seu abast per demanar ajuda, com ara el telèfon d'emergències 112 i diferents entitats, a les quals poden contactar per telèfon o per Internet. També informa a les víctimes de l'adreça de correu electrònica que Mossos d'Esquadra posa directament al seu servei: mossos.atenciovictimes@gencat.cat, a través del qual poden demanar informació o assessorament.

La publicació també reserva un apartat específic als abusos sexuals a menors i a la violència filio-parental. També esclareix dubtes sobre el règim de visites o custòdia de pares i mares amb fills en comú durant el confinament i es donen indicacions per a aquells casos en què s'incompleixen les ordres d'allunyament i/o no comunicació. També s'adreça directament a les persones agressores i els recorda que el confinament no significa impunitat, al mateix temps que fa una crida a la ciutadania perquè informi en cas de tenir coneixement d'un cas de maltractament.



Un 26% més de requeriments policials

Les denúncies per casos de violència de gènere i domèstica durant el confinament no han augmentat i registren la mateixa tendència que la resta de delictes. Tot i així, pel que fa als requeriments policials -ja sigui per trucades al telèfon d'emergències 112 o per actuacions- sí que augmenten un 26% els casos de violència domèstica, principalment derivats de problemes de convivència i conflictivitat en el sí de les famílies. "Discussions pujades de to entre pares i adolescents pel confinament i el règim de sortides o baralles entre germans per l'ús de la consola, per exemple", ha detallat la inspectora Escudé.