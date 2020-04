Trump proposa que es combati el virus amb injeccions de desinfectant

Atès que el desinfectant és el mètode higiènic més eficaç per mantenir el coronavirus a ratlla a l'ambient i que els rajos de sol també el deixen fora de joc de forma ràpida, el president dels Estats Units, Donald Trump, aviat ho ha tingut clar i ahir va posar damunt la taula dues propostes per erradicar el coronavirus SARS-CoV-2: «Una injecció de desinfectant» i aplicar «llum solar» al cos humà.

Així, segons va informar la cadena NBC, Trump va suggerir la possibilitat de posar en pràctica aquests dos tractaments per poder curar la malaltia Covid-19 que aquest coronavirus provoca. «Veig que el desinfectant l'estaborneix en un minut», va assenyalar el mandatari. «En un minut», va repetir, abans de llançar la pregunta: «No podem fer de cap manera com una injecció o una mena de neteja? Com poden veure, arriba als pulmons i s'hi estén molt, per això seria interessant comprovar-ho».

Trump va adreçar-se d'aquesta manera al director de la Divisió de Tecnologia i Ciència del Departament de Seguretat Nacional, Bill Bryan, després que el científic fes una exposició sobre les mesures per evitar la propagació del virus, en la qual ha assenyalat que «mor ràpid» quan s'exposa a la llum solar.

Arran d'aquesta afirmació, Trump directament li ha preguntat si es pot «ficar llum solar dins del cos» per eliminar-lo. «Per tant, suposem que exposem el cos a una gran quantitat de llum, ja siga ultraviolada o només llum molt potent. Crec que heu dit que això no s'ha comprovat», va dir Trump, mirant Bryan.

El president nord-americà va continuar amb l'argumentació sense base científica i va plantejar la possibilitat d'«una injecció» de «desinfectant» al cos humà perquè l'organisme pugui superar la malaltia Covid-19, sense arribar a detallar a quin desinfectant es refereix.

Els experts científics i sanitaris van criticar aquestes afirmacions perquè consideren que són un missatge irresponsable i «inadequat» en termes sanitaris. «És irresponsable i perillós», va assegurar el pneumòleg Vin Gupta a NBC News. «Injectar-se o ingerir qualsevol mena de producte de neteja és un mètode habitual de les persones que es volen suïcidar», va recordar. Les principals marques de desinfectants es van convertir en tendència a Twitter.