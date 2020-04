Budó carrega contra la reunió dominical de presidents autonòmics: «Mai és un diàleg, és un monòleg»

La portaveu de Govern, Meritxell Budó, ha carregat contra les reunions telemàtiques dominicals de presidents autonòmics per abordar la crisi del coronavirus. "Mai és un diàleg, és un monòleg. No es poden incorporar propostes, i no es té en compte ni l'opinió ni l'expertesa dels territoris", ha lamentat Budó aquest diumenge a Rac1. "Ningú millor que Catalunya coneix la idiosincràsia del país", ha recalcat la portaveu del Govern, que ha assenyalat que el president Torra ha reclamat a Sánchez "poder aplicar des de Catalunya el desconfinament gradual". "Les tres opcions que proposem són aixecar l'estat d'alarma; mantenir-lo en determinats territoris o modificar-lo perquè l'autoritat competent a Catalunya sigui la Generalitat", ha enumerat Budó.

"És un debat que hi ha de ser", ha reflexionat en veu alta la també consellera de la Presidència, que ha insistit que una Catalunya independent hagués gestionat millor la crisi del coronavirus i hagués aplicat el confinament total 15 dies abans. "Probablement, les xifres (de morts i infectats) haurien estat diferents. Però és que això no ho dic jo, ho diu la ciència, ho diu l'evidència", ha assegurat Budó. "Penso en Eslovàquia, Eslovènia, Dinamarca, Noruega o els lands alemanys. En Portugal, que amb cap mort, va aplicar el confinament total i va tancar les fronteres. I a partir d'aquí les xifres han estat unes altres, molt més baixes", ha enumerat la portaveu del Govern, que sí ha negat haver afirmat "Espanya ens mata".

"Jo no he dit mai que Espanya ens mata, i me'n guardaria prou de fer una afirmació en aquest sentit", ha volgut deixar clar Budó, que tampoc comparteix les paraules del president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, que va dir a través d'un tuit que "Espanya és atur i mort".