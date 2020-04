Simón: «Els presidents de les comunitats autònomes han d'estar molt implicats en tot el procés de transició»

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha afirmat aquest diumenge que els consellers de Salut i els presidents de les comunitats autònomes "han d'estar molt implicats en tot el procés de transició" cap a la nova "normalitat dins el marc del coronavirus". Simón ha afirmat que els tècnics del Ministeri de Sanitat estan treballant des de l'inici amb els de les comunitats autònomes i que així s'haurà de continuar fent i que, a més, les decisions que s'hauran de prendre requeriran "nivells molt superiors", com el polític, ja que "afectaran molt el sistema sanitari" i implicaran inversions i reorganitzacions d'altres àrees, ha dit.

El coordinador ha plantejat la possibilitat per a les properes setmanes d'aplicar "mesures específiques" i "modificació de les restriccions" en zones concretes que prèviament s'hagin identificat dins de les comunitats autònomes. En qualsevol cas, els indicadors epidemiològics en aquestes zones hauran de ser favorables i tenir garantides les condicions essencials per iniciar el procés de transició, com són capacitat assistencial; capacitat de detectar ràpid possibles casos del virus i contactes; capacitat per diagnosticar-los i compliment col·lectiu de les mesures de protecció, com distanciament i higiene.

Simón ha apuntat en la roda de premsa d'aquest diumenge idees essencials de com s'ha d'afrontar la transició després de les primeres setmanes de la pandèmia del coronavirus, sense fer cap referència a la controvèrsia entre l'executiu espanyol, que vol pilotar el desconfinament amb unes "mateixes regles", encara que sigui a diferent "velocitat", i el Govern, que demana recuperar les competències per gestionar aquest procés. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assenyalat que advoquen per un desconfinament per regions sanitàries i àrees bàsiques de salut.