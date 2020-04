ERC promou una moció per demanar una comissió d'investigació a la monarquia

ERC promou una moció als ajuntaments per demanar una comissió d'investigació al Congrés sobre les «presumptes irregularitats» de la monarquia. El partit farà arribar el text de la moció als 600 ajuntaments on té representació. El document proposa el rebuig al sistema monàrquic espanyol que defineix com a «cor-rupte i hereu del franquisme».

ERC vol que s'investiguin les actuacions dels membres de la Casa Reial així com dels seus «còmplices», i les seves possibles influències en la política diplomàtica i comercial de l'Estat espanyol amb l'Aràbia Saudita. A més, la moció d'ERC demana que es retirin els reconeixements a Joan Carles I i que es canviïn els noms dels carrers que en facin referència.

El text republicà també expressa el suport a qualsevol iniciativa encaminada a denunciar «l'opacitat» de la monarquia espanyola i en favor d'aclarir «qualsevol presumpte irregulalitat comesa». La moció destaca que en plena crisi sanitària i social que viu el país arran del coronavirus, la monarquia espanyola i el rei Felip VI «admeten sense vergonya possibles irregularitat en els comptes del rei emèrit».