Les altes superen les cent mil a Espanya

Les morts diàries per coronavirus a l'Estat espanyol van tornar a pujar per sobre dels 300, amb 331 defuncions en les 24 hores anteriors, segons les dades fetes públiques ahir pel ministeri de Sanitat. En xifres totals, ahir hi havia comptabilitzats 209.465 casos confirmats amb proves i 100.875 altes.

El nombre d'altes diàries (2.144) –tot i que amb un lleuger repunt respecte de diumenge passat- es van situar ahir per quart dia consecutiu per sobre dels nous confirmats amb proves PCR (1.831).

Sempre segons les dades proporcionades pel ministeri de Sanitat, en total hi ha hagut 23.521 decessos des que va començar la pandèmia. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va assegurar que Espanya és un dels països amb «un índex més gran» d'altes mèdiques, i que aquesta tendència «es consolida» i s'espera que ho continuï fent al llarg d'aquesta setmana.

Ahir els casos de Covid-19 havien augmentat a 209.465, la qual cosa suposava 1.831 més que diumenge i, des del començament de l'epidèmia, 37.994 sanitaris s'han infectat.

«Fa una quants dies que el nombre d'altes és superior al de nous contagis i veiem que aquesta tendència també es consolida», va assegurar Illa, que va informar que havien augmentat en el 0,9 % el nombre d'infectats, un percentatge molt inferior al d'abans de l'estat d'alarma, del 35 per cent.

Per això, el ministre va asseverar que les dades actuals del virus a Espanya es mantenen en un «marge de control», i va destacar que actualment les capacitats sanitàries del Sistema Nacional de Salut permeten «reaccionar» per assegurar un «control immediat» de la pandèmia.

Finalment, Illa va informar que l'objectiu que s'han marcat aquesta setmana consisteix a anar consolidant l'increment «sostingut» del nombre de persones recuperades i que l'augment del nombre de contagis variï al voltant de l'1%.