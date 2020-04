La desescalada arrencarà el 4 de maig i s'allargarà vuit setmanes, fins a final de juny

El Govern espanyol ha dissenyat un pla de desconfinamiento en quatre fases que arrencarà el 4 maig amb la reobertura d'activitats amb cita prèvia i atenció individual, com els restaurants amb menjar per emportar, que hauran de seguir totes les mesures de sanitat i seguretat. Totes les mesures s'aplicaran per províncies o illes i acabaran de aplicar-se a finals de juny, quan es donarà per recuperada la normalitat.

"Estarem en la nova normalitat si l'epidèmia està controlada en tots i cadascun dels territoris", ha advertit el president de Govern, Pedro Sanchez, a l'anunciar el pla després del Consell de Ministres d'aquest dimarts.

Cada fase durarà dues setmanes i s'avançarà a la següent etapa si els indicadors sanitaris apunten que és possible continuar. Després es passarà a l'etapa de la "nova normalitat" en què continuaran les mesures de control i l'ús de material preventiu.