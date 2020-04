Manresa tindrà un grup de dol presencial per la Covid-19

En breu, començarà a funcionar un grup d'acompanyament en el dol adreçat a les persones que hagin perdut un ésser estimat per culpa de la Covid-19. El psicòleg clínic Carles Perarnau, coordinador i terapeuta del Servei d'Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central, explica que es farà teràpia de grup mitjançant una plataforma on-line i que més endavant, quan es pugui treballar de manera presencial, la intenció és obrir-ne un a Manresa, en un centre cívic cedit per l'Ajuntament que encara està per determinar.

Amb la pandèmia, al servei que coordina Perarnau se li ha girat feina. Actualment, cada dia o cada dos dies, depèn del que vagi més bé, el terapeuta ja fa acompanyament en el dol via on-line de 6 de la tarda a 8 del vespre, i de 12 a 2 del migdia ajuda a gestionar les seves emocions davant la situació de confinament a persones que ho necessitin. En aquest cas, el grup l'integren entre cinc i nou persones. «Es tracta de parlar i de poder desangoixar les persones que, perquè veuen molt la televisió i les notícies o el que sigui, elles mateixes es creen una situació mental molt difícil i angoixant». Poder-ne parlar una estona «ja les relaxa, els dona un camí».

Perarnau explica que el dilluns següent de l'inici del confinament, el 16 de març, ja van oferir el servei d'acompanyament en el dol per a qui li calgués. Ara per ara, les persones que s'hi han adreçat s'han afegit al grup d'acompanyament que ja funcionava al Centre Hospitalari, atès que les que hi han anat per la Covid-19 no arriben a cinc. Hi participen entre vuit i 14 persones. Aquesta xifra, la de cinc persones relacionades directament amb la pandèmia, però, preveu que augmenti molt aviat perquè el grup s'ha donat a conèixer per vies diverses, com l'Ajuntament de Manresa, la Vall d'Hebron, on Perarnau havia treballat, i també a través de mitjans de comunicació de Girona, atès que ell està fent el confinament en una casa pairal de l'Empordà i una televisió i una revista d'allà van aprofitar per entrevistar-lo.

El psicòleg explica que quan es pugui fer la teràpia presencial, de moment no tornaran al seu local del Centre Hospitalari perquè «no és l'espai més adequat».



«Els dols queden congelats»

Està sent més difícil fer el dol en el cas de les persones que han perdut una persona en la crisi actual? El terapeuta ho té clar. «No és que ho estigui sent. Ho serà. Atès el confinament que estem vivint, que és una situació molt anòmala, el que estic observant és que els dols queden congelats, aturats. Si realment tornéssim a la normalitat, que això també és molt relatiu, que teníem en la nostra quotidianitat, crec que sorgirien dols certament complicats perquè la situació que han viscut moltes persones ha estat traumàtica per la impotència de no poder acompanyar els seus familiars estimats. Això ja ho veig, però hi ha persones que, segons com viuen el confinament, deixen aturada aquesta part i estan vivint en una bombolla. Diria que el 60-65% hi són».

Per assistir a teràpia cal tenir a l'ordinador o a la tauleta el navegador Chrome i enviar un correu a l'adreça serveiddol@gmail.com

Infants i adolescents

Perarnau comenta que si hi ha peticions, estan disposats a crear un grup adreçat a infants i adolescents. Justament el 2019, el Servei d'Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central va guanyar el 18è Premi Simeó Selga del Rotary Club Manresa-Bages per crear un grup per a infants i adolescents.