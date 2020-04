L'Ajuntament de Solsona demana als vianants que circulin per les voreres de la dreta dels carrers estrets i que mantinguin les distàncies de seguretat amb l'objectiu de reduir riscos de contagi de la Covid-19.

Una de les principals mesures per evitar el contagi del coronavirus a la via pública és mantenir la distància de seguretat entre persones. Atès que la gran majoria de voreres de Solsona són inferiors als dos metres d'amplada, l'Ajuntament demana als vianants que evitin creuar-se circulant per la vorera de la dreta, en el mateix sentit de la marxa dels vehicles, o la banda dreta de carrers estrets. Per contra, en cas que el carrer sigui de trànsit rodat i no tingui voreres i en vies interurbanes, els vianants hauran de circular per l'esquerra, tal com estableix el reglament general de circulació.

Ahir la brigada municipal va senyalitzar l'avinguda del Pont en aquest sentit i en va tancar el pas de vianants central. «Fem-ho per nosaltres. Fem-ho pels altres. Mantinguem la distància de seguretat», diuen els rètols col·locats en la senyalització excepcional. D'aquesta manera, la regidoria de Governació vol fer més visible la mesura uns dies abans que comenci la fase zero del desconfinament progressiu. Tot i això, la se-nyalització no es farà en cap altre vial, motiu pel qual es demana consciència a la ciutadania per respectar la proposta, que segueix la recomanació de Protecció Civil. L'Ajuntament solsoní també recorda que els parcs infantils continuaran un temps precintats, i recomana no fer ús dels bancs públics amb l'objectiu d'evitar contagis.

D'altra banda, l'Ajuntament distribuirà diàriament mascaretes higièniques de totes les talles durant cinc dies, fins al divendres 8 de maig a la Sala Polivalent.