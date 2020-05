Mantenir els equips consolidats, clau per als empresaris

? Un dels problemes que sempre han preocupat els representants empresarials de la Catalunya Central és la manca de personal qualificat i amb una actitud proactiva a la feina. En aquest sentit, el president de Pimec, Esteve Pintó, assegura que en els propers mesos els empresaris que no es vegin obligats a tancar l'empresa hauran de fer «l'impossible» per mantenir els equips. Per la seva banda, Montserrat Ambrós, gerent de les associacions d'empresaris dels polígons de Bufalvent, els Dolors, el Pont Nou i els Trullols de Manresa, lamenta que la crisi econòmica derivada de la pandèmia de Covid-19 hagi arribat en un moment en què l'economia catalana havia superat la crisi del 2008. «Érem en un moment bo, en el qual les empreses del país començaven a consolidar-se, a invertir i a contractar treballadors. El que em sap més greu de tot plegat és que la majoria d'aquestes empreses no han tingut gaire temps de fer coixí d'ençà de la darrera crisi, i això els farà mal», apunta Ambrós.