Les xarxes s'omplen de missatges per reivindicar el Primer de Maig

El confinament de la població decretat per combatre la pandèmia de la covid-19 va traslladar ahir la reivindicació del Primer de Maig del carrer a la xarxa, que va omplir-se de missatges, fotografies i vídeos, en gran part de persones vinculades als sindicats.

Gran nombre d'usuaris lamentaven que aquest seria el primer any que es perdrien les manifestacions al carrer pel Dia del Treballador i moltes publicacions anaven acompanyades d'himnes revolucionaris com la Internacional Socialista o el cant dels partisans italians Bella Ciao. «En un 1 de maig confinat, ni mordasses ni cadenes», va escriure un usuari que va penjar una foto amb el lema «treball per a tothom, sous dignes, justícia social, igualtat de gènere, lluita de classes».

«Un any diferent, però no per això un dia menys important, en totes les situacions defensarem els drets i les llibertats dels treballadors», va apuntar Alba Fité, delegada de la UGT, a Twitter.

Davant la impossibilitat de convocar concentracions al carrer, les organitzacions en defensa dels drets dels treballadors van animar els treballadors a participar en manifestacions virtuals en diferents plataformes i a diferents hores. Els sindicats majoritaris van demanar penjar vídeos a les xarxes al migdia, mentre que el sindicalisme alternatiu va proposar als treballadors treure altaveus al balcó i connectar amb una emissió en directe de l'acte de la CGT, la IAC, COBAS, CNT, COS i SO de la tarda.

D'altra banda. l'Observatori de la Igualtat de Gènere va recordar que les dones, tot i portar la «càrrega» del treball remunerat i no remunerat, no estan reconegudes ni cobren prou. Amb motiu de l'1 de maig, l'organisme va elaborar un dossier estadístic que ofereix un panorama de la situació de les treballadores a Catalunya. El document visibilitza que el 61,5% de les dones ocupades creuen que no se les valora a la feina, el 54% se senten discriminades en els ascensos i el 47,2% han rebut faltes de respecte mentre treballaven. Les dades mostren que el 15,1% de les dones han patit discriminació laboral. Un 46% de l'assetjament sexual a la feina ha estat per part d'un usuari o d'un client mentre que en un 36% dels casos l'assetjador era un cap.

Aquest informe també assenyala que la crisi sanitària de la covid-19 ha suposat una «inflexió» pel que fa al reconeixement de la importància que s'atorga a les feines de cura de les persones. «Durant l'emergència sanitària actual s'ha observat que aquelles ocupacions remunerades que ara cobren especial rellevància són les més feminitzades», apunta l'estudi. El dossier posa de manifest que les dones son el 77% de la força del treball del sector de la sanitat i els serveis Socials a Catalunya.