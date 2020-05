Sánchez anuncia un fons de 16.000 milions per a les autonomies

El president del Govern espa-nyol, Pedro Sánchez, va anunciar ahir l'aprovació d'un fons especial «per a la recuperació social i econòmica» de les autonomies per un valor de 16.000 milions d'euros, que serà no reemborsable i que avui explicarà en la videoconferència amb els vicepresidents autonòmics.

En la roda de premsa que va oferir ahir a la tarda a la Moncloa, sobre l'inici de la desescalada, va assegurar que d'aquesta manera s'atenen les peticions realitzades per les comunitats autònomes i va aclarir que serà no reemborsable «perquè cap comunitat es quedi enrere independentment de l'impacte de la pandèmia al seu territori».

«El Govern té la determinació ferma de governar per a tots i escoltar tots», va afirmar, a més de reclamar a totes les administracions i partits a seguir «treballant junts» per vèncer el coronavirus.

El repartiment de fons serà de 10.000 milions d'euros per a despesa sanitària, que és on el conjunt d'administracions «està bolcant la seva capacitat financera», segons Sánchez, 5.000 milions més per pal·liar la caiguda de l'activitat econòmica a les comunitats autònomes, i 1.000 milions restants per a despesa social.

Es tracta d'un «esforç extraordinari» per part del Govern, va assegurar Sánchez, que també va destacar que es tracta d'una mostra de «solidaritat interterritorial».

Sánchez va recordar que aquest any 2020, les comunitats autònomes rebran del sistema de finançament autonòmic –entre entregues a compte, reintegraments dels anys 2018 i 2019, o la liquidació definitiva del 2018– un total de 7.906.000 d'euros més que el 2019, el que suposa un increment del 7,3%. Xifra que supera en 1.100 milions l'import del dèficit registrat per aquest sector de les autonomies l'any passat.