Els enterraments i vetlles es podran celebrar amb fins a quinze persones a la fase 1

Els enterraments i vetlles es podran celebrar amb un màxim de 15 persones en la fase 1 de desescalada si són a l'aire lliure i de 10 si se celebren en espais tancats, segons estableix l'ordre ministerial publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Segons la nova ordre, que entra en vigor avui, «la participació en la comitiva per a l'enterrament o comiat per a cremació de la persona morta es restringirà en la fase 1 a un màxim de 15 persones, entre familiars i afins, a més, en el seu cas, del ministre de culte o persona assimilada de la confessió respectiva per a la pràctica dels ritus funeraris de comiat del difunt».

En tot cas, «hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la Covid-19, relatives al manteniment d'una distància mínima de seguretat de dos metres, higiene de mans i etiqueta respiratòria».

A més, s'autoritzen les vetlles en tota mena d'instal·lacions, públiques o privades, amb un límit màxim de 15 persones en espais a l'aire lliure i de 10 persones en espais tancats. També, durant la fase 1 es permetrà l'assistència a llocs de culte sempre que no se superi un terç de la capacitat i que es compleixin les mesures generals d'higiene i distància física establertes per les autoritats sanitàries.

La fase 1 arrencarà aquest dilluns 4 de maig a les illes Canàries d'El Hierro, La Graciosa i La Gomera i de l'illa balear de Formentera, mentre que a la resta del ter-ritori espanyol començarà la fa- se 0.