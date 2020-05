El gremi de perruqueries recomana no obrir fins al proper 11 de maig

La Federació Catalana de Per-ruqueria i Bellesa (FEDCAT) ha estat en contacte amb les perruqueries d'arreu de Catalunya per intentar resoldre el màxim de dubtes possible que ha provocat la manca d'informació detallada per part del Govern espanyol respecte a la reobertura de les perruqueries. Precisament, per aquesta raó, aposten per no obrir les per-ruqueries fins al dia 11 de maig, quan és previst que es passi a la fase 2 de desconfinament que ha proposat l'Estat.

Fins ahir a la tarda encara no s'havia publicat el BOE que havia de donar més llum a la reobertura d'alguns comerços com les perruqueries. «Des de la FEDCAT la nostra voluntat és garantir a tots nivells la seguretat jurídica i física dels nostres associats, per això demanem prudència», afirmaven en un comunicat.

En un vídeo publicat a les xarxes socials de la Federació, la seva presidenta, Carme Molas, argumenta que les perruqueries estan tancades per Reial Decret i que s'han de reobrir també per Reial Decret. En el mateix comunicat asseguraven que, abans d'obrir, s'havien d'aclarir tots els dubtes relacionats amb l'àmbit fiscal, sanitari i també governamental. «No ens podem arriscar a prendre decisions de les quals ens puguem arriscar», per això «us demanem que dilluns (avui) no obriu». A més, asseguraven que durant aquesta setmana aniran informant sobre els detalls de la situació de les perruqueries un cop estudiat el que digui el BOE.

Tot i la posició de la FEDCAT, ells mateixos han traslladat a les perruqueries una sèrie de mesures de seguretat per garantir que es pugui dur a terme la feina amb garanties malgrat que encara no es tinguin les directrius que ha d'establir el Govern espanyol.

Malgrat la posició de la FEDCAT, les perruqueries contactades per Regió7 han assegurat que tenen la intenció d'obrir abans del dia 11 de maig, ja sigui avui o durant aquesta setmana.