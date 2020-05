Les deixalleries del Bages s'obriran per als particulars a partir de dilluns

A partir de dilluns vinent, 11 de maig, la xarxa de deixalleries fixes i mòbils del Consorci del Bages per a la gestió de residus es reobrirà per a l'ús també de particulars. En els darrers dies s'havia destinat exclusivament a activitats econòmiques.

Ho faran amb els horaris normals, i a l'entrada de cada deixalleria fixa els usuaris trobaran un cartell amb indicacions de seguretat, com l'ús de guants i mascaretes, el respecte de les distàncies de seguretat i la capacitat màxima de persones que permet cada deixalleria.

A les deixalleries mòbils també es prendran mesures per minimitzar el contacte directe entre els professionals i els usuaris. Les deixalleries funcionaran en els seus horaris normals i també es reprendran serveis que havien estat aturats com la venda de compost, el segellat de bonificacions i el programa de reutilització social.

Des del Consorci del Bages per a la gestió de residus es fa una crida a l'ús responsable de la xarxa de deixalleries i a evitar col·lapsar-les. Per això, es demana que la ciutadania esglaoni l'anada a les deixalleries per evitar aglomeracions i llargues esperes per poder-hi accedir.