«Rosó» pot ser el millor regal d'aniversari

Una cançó pot ser un bon regal d'aniversari. Si és per sorpresa, en directe i en plena època de confinament, doble emoció. La gent gran de Manresa que aquests dies de reclusió fa anys rep una trucada telefònica de part de l'Ajuntament de Manresa per desitjar-los un bon aniversari. És una trucada especial. A part de felicitar-los se'ls canta una cançó. «Rosó» és l'estrella en català. «Cielito lindo» en castellà. Hi ha qui s'emociona pel senzill gest que algú es recordi d'ells.

Qui canta és el músic Pep Tor-ras. Des de casa seva. Assegut en un tamboret i amb faristol al davant. Al costat té el telèfon mòbil. Després de fer les presentacions oportunes amb l'interlocutor de l'altra banda i felicitar l'aniversari, interpreta una cançó acompanyat de la guitarra.



Una trentena de trucades

Aquests últims dies ha fet una trentena de trucades i explica que, en general, la gent s'emociona. N'hi ha que no s'ho acaben de creure. Qui fins i tot s'ha pensat que era una broma. Altres deixen anar una llàgrima. Hi ha qui s'afegeix a cantar la cançó i fins i tot qui el convida a anar a casa seva a berenar i a cantar junts.

La trucada és una sorpresa. La iniciativa ha estat impulsada per la regidoria d'Infància, Joventut i Persones Grans per «combatre l'altre virus que s'ha escampat a més a més del coronavirus, que és el de la solitud», explica la regidora de l'Ajuntament de Manresa Rosa Maria Ortega.

Margarida Costa, que ahir va fer 81 anys, va rebre una cançó de regal. Al migdia era a casa seva amb el seu marit, Pere Tarragó. I va ser quan va rebre la trucada de Torras. «Feliç aniversari», li va dir d'entrada. Va continuar explicant que trucava de part de l'Ajuntament de Manresa i que ho feia per oferir-li una cançó. «Rosó».

De seguida li va venir la plorera i no podia articular cap paraula. «M'he emocionat», va dir. «Perquè són dies de moltes emocions, de temps de no veure la família. És una bona cosa i crec que la gent ho agrairà». Costa recorda que han hagut d'estar 50 dies tancats a casa, i que ara que poden sortir una estona «fins i tot sembla que facis una entremaliadura».

Torras té 18 cançons al seu catàleg. Des d'«El meu avi» fins a «Muntanyes del Canigó» o bé «Clavelitos» o «Angelitos negros». Encara que més d'un cop n'hi han demanat una de concreta. De Ser-rat, per exemple. I cap problema. S'ha satisfet la demanda.

Torras és qui truca, qui felicita la persona homenatjada i qui li interpreta una cançó entre el repertori que s'ha triat expressament per a l'ocasió. Totes les persones majors de 80 anys que tenen servei de teleassistència rebran la trucada si fan anys aquests dies. A partir dels 65 anys s'ha de sol·licitar la trucada enviant un correu a l'adreça vidaalsanys@ajmanresa.cat, des d'on atendran la seva petició.

Torras explicava ahir que ha fet una trentena de trucades. D'aquestes, en 25 ha cantat. La resta, o bé no han contestat o bé no estaven en condicions de posar-se al telèfon. També hi ha hagut casos en què han declinat l'oferiment perquè anímicament no estaven en condicions. «El problema és que no saps què et trobaràs a l'altra banda del telèfon. I tampoc no saps en quina situació es troben».

Comentava que s'ha trobat amb moltes persones que s'han emocionat amb la iniciativa i la sorpresa, i que moltes s'han afegit a cantar i han expressat d'una forma molt vehement la seva gratitud per un gest d'aquest tipus. «És tota una experiència. Si fa 5 anys m'haguessin dit que faria aquestes trucades...».

Torras és professor de música, i ha dirigit durant anys el cicle «Cançons de tots els temps» que es fa a diferents associacions de veïns de Manresa, pensat per a gent gran. Coneixia algunes de les persones a qui ha trucat.



Felicitacions per a infants

No només les persones grans reben la felicitació. També els infants, als quals s'envia un diploma i un vídeo creat expressament per a aquesta ocasió. En aquest cas cal enviar un correu electrònic a l'adreça permoltsanys@ajmanresa.cat, i proporcionar les dades de contacte.

La regidoria d'Infància, Joventut i Persones Grans de l'Ajuntament de Manresa considera que aquestes accions de suport poden contribuir a proporcionar extraordinàries vivències que es recordaran tota la vida. «Les emocions que s'estan vivint aquests dies, ens ajudaran a créixer com a persones i a construir un món millor, més humà i més solidari», afirma la regidora Ortega, per «establir noves relacions i enfortir vincles intergeneracionals».