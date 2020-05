Les juntes de tractament amplien els horaris de sortida de Junqueras, Romeva i Forcadell

Les juntes de tractament de les presons de Lledoners i Mas d'Enric han decidit ampliar els horaris de sortida del president d'ERC, Oriol Junqueras, l'exconseller d'Exteriors Raül Romeva i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell. A través de l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari, que s'havia suspès a partir del decret d'estat d'alarma, ara s'han produït modificacions en les seves tasques fora de la presó que els permetran sortir més hores. Junqueras i Romeva podran sortir en el moment que els seus centres de treball estiguin oberts. Forcadell haurà d'esperar que es tornin a permetre totes les activitats de voluntariat.

Fins abans de l'estat d'alarma Junqueras i Romeva podien sortir sis hores al dia durant tres dies a la setmana, però ara Junqueras podrà sortir quatre dies durant 12 hores diàries i Romeva podrà fer-ho també quatre dies durant deu hores diàries. Els canvis responen a la recuperació d'hores degut al confinament i a la petició formulada per la seva advocada. A més, a Junqueras li han traslladat temporalment el lloc de treball i a Romeva li han modificat el seu contracte laboral.

Junqueras treballa a la UVic-UCC però a partir d'ara també farà tasques de recerca des de l'arxiu de Poblet, que està molt més lluny de la presó, han explicat fonts d'ERC a l'ACN. Romeva treballa per una associació privada avaluant els avenços dels Acords de Pau de Dayton, que van posar fi a la guerra de Bòsnia. L'exconseller d'Exteriors i exeurodiputat orienta també l'entitat en la seva tasca de recuperar la memòria de la relació amb els Balcans, especialment entre Catalunya i Bòsnia i Hercegovina, i entre Barcelona i Sarajevo, promovent reflexions, anàlisis, recerques i coneixements sobre els conflictes civils i sobre el paper de la ciutadania i l'acció comunitària en situacions de conflicte o emergència

Per la seva banda, la Junta de Tractament de la presó de Mas d'Enric ha acordat també ampliar les sortides de Carme Forcadell. Abans del confinament sortia nou hores diàries durant tres dies a la setmana per cuidar d'un familiar i fer tasques de voluntariat. A partir d'ara podrà sortir tres dies a la setmana però durant 12 hores diàries per fer voluntariat i tenir cura d'una persona gran. El canvi respon a una modificació temporal de la seu de l'entitat on desenvolupa el voluntariat i a la petició formulada per la seva advocada.