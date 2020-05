Espanya registra un lleuger repunt de defuncions, amb 229 en 24 hores

Espanya ha registrat un lleuger repunt de defuncions, amb 229 en 24 hores, i continua per sobre de les 200 morts diàries per tercer dia consecutiu. Segons les dades difoses pel Ministeri de Sanitat aquest divendres, el total de morts per coronavirus ja és de 26.299. Els nous positius diaris també han crescut i s'han detectat 1.095 casos confirmats amb PCR en un dia. Des de l'inici de la crisi, s'han detectat 222.857 contagis amb prova PCR mentre que són 260.117 les persones que han donat positiu comptant els testos d'anticossos. Pel que fa a les hospitalitzacions, hi ha 762 nous ingressos i 85 entrades a l'UCI.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha afirmat que aquestes dades mostren "tendències equivalents" a les dels últims dies. "Avui estem en un període una mica més alt però seguim la línia de dies anteriors", ha afirmat Simón aquest divendres en roda de premsa.

Simón ha destacat que hi ha dues CCAA que sumen la gran part dels nous casos. Dels 1.095 nous casos, 543 han estat notificats per Catalunya i 148 per la Comunitat de Madrid. Castella i Lleó és la tercera autonomia amb més nous casos, 91.

En relació amb els morts, Catalunya també és la que n'ha notificat més, amb 77 defuncions en 24 hores, i 48 a Madrid. En relació amb les hospitalitzacions, ja n'hi ha hagut 121.776 i 11.222 ingressos a l'UCI.